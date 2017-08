Vers un doublement du taux cible de la Banque du Canada

Le gouverneur de la Banque du Canada, Stephen Poloz, et la première sous-gouverneure, Carolyn Wilkins

La croissance économique au Canada poursuivant sur sa lancée, l’attention des conjoncturistes porte sur la dialectique des taux, d’inflation et d’intérêt. L’un d’eux prévoit un doublement du taux cible de la Banque du Canada d’ici la fin de 2018.

L’économie canadienne doit camper au sommet du G7 en matière de croissance cette année. L’accommodation monétaire combinée à la stimulation fiscale d’Ottawa permettrait au PIB de croître de 3 % en 2017, soit à un rythme le plus rapide en six ans, doublant la progression de 2016.

L’économiste senior Sal Guatieri, de BMO Marchés des capitaux, parle d’un début d’année plutôt rapide, surpassant bien des scénarios. Ainsi, la progression sur un an de 4,6 % du PIB canadien en mai est la plus robuste en 16 ans. Après une poussée en rythme annualisé de 3,7 % au premier trimestre, le PIB devrait bondir de 4 % au deuxième pour ensuite revenir à un rythme de 2 % au cours de la deuxième moitié de l’année, soit tout de même au-delà du potentiel chiffré à 1,5 %.

Si l’on exclut les actions posées afin de refroidir les marchés immobiliers de Vancouver et du Grand Toronto, tous les principaux indicateurs économiques sont haussiers. Et à 6,3 %, le taux de chômage est descendu à son bas de neuf ans, poussant la confiance des ménages à son niveau le plus élevé en sept ans, ajoute l’économiste.

Pour 2018, l’économiste de BMO anticipe une croissance du PIB revenant à 2 %. Les conditions financières seront moins favorables, dit-il. Le rendement sur l’obligation du gouvernement du Canada à échéance de dix ans vient de toucher les 2 %, doublant son creux de 2016, pour se diriger vers les 2,6 % quelque part en fin d’année, croit l’économiste.

Quant au taux sur les prêts au jour le jour de la Banque du Canada, tout au plus la faiblesse persistante de l’inflation viendra-t-elle justifier le gradualisme de la banque centrale. Une prudence que nourrit également l’endettement record des ménages. La hausse de 25 points du taux cible annoncée en juillet, une première en sept ans, devrait être suivie d’une seconde cette année et de deux augmentations additionnelles l’an prochain, le taux cible devant se situer à 1,5 % à la fin de 2018. L’économie canadienne atteignant progressivement son plein-emploi, l’inflation telle que mesurée par l’indice des prix à la consommation devrait toucher les 2 % d’ici un an, avec un taux de chômage se dirigeant vers les 6 %.

Capacités excédentaires

Dans une étude distincte portant sur l’inflation, Benoit P. Durocher, économiste principal au Mouvement Desjardins, aborde la faiblesse de l’inflation, notamment sous l’angle d’un excédent des capacités de production. « Un recul du taux de chômage est certes observé depuis plusieurs mois, mais la progression des salaires demeure assez limitée, ce qui témoigne, d’une certaine façon, de la persistance de capacités excédentaires au sein du marché du travail », illustre-t-il.

Ces excédents subsistent au sein de l’économie canadienne depuis la Grande Récession de 2008-2009. Ils devraient toutefois se résorber avec une croissance du PIB appelée à se maintenir au-dessus du potentiel. « Nos projections économiques pour les prochains trimestres indiquent que la progression du PIB réel devrait demeurer au-dessus de son potentiel de croissance, de sorte que les capacités excédentaires de production pourraient non seulement disparaître complètement, mais laisser place à certaines pénuries. Une telle situation pourrait alors éventuellement engendrer des pressions haussières sur les prix au Canada », a écrit Benoit P. Durocher.