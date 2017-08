Le Québec reste au 21e rang parmi les pays de l’OCDE

Le Québec surpasse l’Espagne, la Pologne et le Mexique, mais il est devancé par des pays comme le Japon, la France et l’Allemagne.

Le Québec occupe le 21e rang parmi les pays de l’OCDE et le 33e échelon mondial en ce qui concerne le produit intérieur brut (PIB) par habitant, indiquent les données de 2016 publiées mardi par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ).

L’an dernier, le PIB par habitant, calculé en dollars américains et en parité de pouvoir d’achat, s’est élevé à 37 888 $US au Québec, ce qui a permis à la province de conserver le 21e rang qu’elle occupait en 2015 par rapport aux 35 pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

37 888 $US PIB par habitant calculé en dollars américains et en parité de pouvoir d’achat l’an dernier

Le Canada dans son ensemble fait meilleure figure, avec 44 946 $US, ce qui lui vaut le 14e rang. Le Québec surpasse l’Espagne (36 144 $US), la Pologne (27 567 $US) et le Mexique (18 555 $), mais il est devancé par des pays comme le Japon (41 687 $US), la France (41 930 $US) et l’Allemagne (49 077 $US).

Le haut du classement est occupé dans l’ordre par le Luxembourg, l’Irlande, la Suisse, la Norvège et les États-Unis.

À l’échelle de la planète, le Québec se classe au 33e rang, non loin derrière le Canada, qui occupe la 24e position. Le Qatar, Macao, le Luxembourg et Singapour arrivent en tête de liste.



Tenir compte du coût de la vie

Le PIB par habitant permet d’évaluer le niveau d’activité économique et, dans une certaine mesure, le niveau de vie de la population. Les données présentées par l’ISQ sont calculées en appliquant le taux de conversion qu’on appelle la parité de pouvoir d’achat, ce qui permet de comparer des pays en tenant compte du coût de la vie, qui peut varier selon les endroits.

Le calcul est imparfait, puisqu’il n’existe pas d’indicateur de parité de pouvoir d’achat propre au Québec. Les données québécoises s’appuient donc sur le taux de conversion de l’ensemble du Canada.

Indicateur stable

Entre 2007 et 2016, le Québec a oscillé entre la 19e et la 21e position parmi les pays de l’OCDE, et entre le 30e et le 33e rang mondial pour ce qui est de son PIB par habitant.

Cette performance relativement stable ne surprend pas l’économiste de l’ISQ Jean-Pierre Barrette. « Le PIB par habitant est une donnée plutôt structurelle. Ça ne bouge pas beaucoup, même si on a l’impression que ça peut fluctuer d’une année à l’autre, explique-t-il. Le PIB d’un pays dépend de décennies d’évolution et de structuration de l’économie. »

Les changements soudains dans le classement surviennent généralement à la suite de crises économiques, qu’elles soient mondiales ou limitées à certains pays, note M. Barrette.

Queue de peloton au Canada

Dans son bilan 2016, le Centre sur la productivité et la prospérité de HEC Montréal a par ailleurs mis en évidence le fait que le Québec était devancé par toutes les provinces canadiennes en ce qui concerne le PIB par habitant en 2015, à l’exception du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard. Ce classement ne tient cependant pas compte du coût de la vie pouvant différer d’une province à l’autre.

En 2015, le revenu disponible des Québécois, en tenant compte des impôts payés et des transferts reçus, s’établissait à 26 857 $. La province occupait ainsi le dernier rang parmi les provinces canadiennes.

La bonne performance du marché de l’emploi québécois pourrait cependant changer la donne en 2016, a noté l’ISQ au début de l’année.