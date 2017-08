Valeant réduit sa perte et sa dette

Laval — La firme pharmaceutique lavalloise Valeant a publié mardi des résultats meilleurs que prévu pour le deuxième trimestre et annoncé une réduction anticipée de son endettement.

Valeant a réduit sa perte à 38 millions $US, ou 11 ¢US par action, au deuxième trimestre, comparativement à 302 millions, ou 88 ¢US par action, au même moment l’an dernier. Ses revenus trimestriels sont passés de 2,42 milliards en 2016 à 2,23 milliards cette année. Son bénéfice ajusté a glissé à 951 millions, contre 1,02 milliard un an plus tôt. Valeant attribue ces deux déclins aux prix plus faibles de certains produits et à la vente de certains actifs dermatologiques de Bausch + Lomb.

Hors éléments exceptionnels, le trimestre se solde par un bénéfice par action de 1,05 $US, supérieur au consensus Thomson Reuters I/B/E/S qui le donnait à 94 ¢US.

Valeant, propriétaire des lentilles de contact Bausch + Lomb, table désormais sur un chiffre d’affaires compris entre 8,7 et 8,9 milliards de dollars pour l’ensemble de l’exercice, au lieu d’une prévision précédente de 8,9 à 9,1 milliards. Le groupe maintient en revanche sa prévision 2017 de bénéfice d’exploitation ajusté et dit s’attendre à rembourser plus de 5 milliards de dollars de dette avant février 2018, ce qui le laissera sans échéance importante de maturités avant 2020, peut-on lire dans le texte de l’agence Reuters.

« Cela nous apportera une flexibilité additionnelle, a déclaré le directeur général Joseph Papa à Reuters. Nous disposons maintenant de deux ans, deux ans et demi pour nous consacrer à la croissance et à l’investissement, et surtout pour accroître encore le bénéfice d’exploitation afin de continuer à rembourser nos dettes. » Au 30 juin, l’endettement à long terme de Valeant s’élevait à 28,5 milliards.

Depuis sa prise de fonction en avril 2016, Joseph Papa s’efforce de réduire la dette qui avait frôlé les 30 milliards sous son prédécesseur Mike Pearson à la suite d’une frénésie d’acquisitions. Il entend plus généralement redresser le groupe et regagner la confiance des investisseurs après la chute de son cours en Bourse qui a suivi l’ouverture d’enquêtes sur les méthodes comptables et commerciales de Valeant.