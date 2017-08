Hydro One affiche un bénéfice et des revenus en baisse

Outre le recul des revenus, les résultats du plus récent trimestre comprenaient de plus importants coûts associés aux interventions liées aux pannes découlant des tempêtes qu’à la même période l’an dernier.

Toronto — La société qui exploite la plus grande partie du réseau électrique de l’Ontario a affiché mardi un bénéfice et des revenus en baisse pour son deuxième trimestre, ce qu’elle a attribué à de plus douces températures et à un retard dans une décision sur les taux.

Selon Hydro One, les conditions météorologiques du trimestre clos le 30 juin ont fait en sorte que la demande a été moindre pendant les périodes de pointe. Les revenus ont diminué de 11,3 % à 1,37 milliard, tandis que les revenus excluant les achats d’électricité ont glissé de 2,8 % à 722 millions. Le bénéfice net a reculé à 117 millions, soit 20 ¢ par action, au plus récent trimestre. En comparaison, il avait atteint 152 millions, ou 25 ¢ par action, pour la même période l’an dernier.

Le gouvernement ontarien est toujours le plus grand actionnaire d’Hydro One, mais sa participation a reculé sous la barre des 50 % avec la vente d’un bloc d’actions réalisée au cours du trimestre. Le mois dernier, Hydro One a annoncé qu’elle ferait l’acquisition de l’américaine Avista dans le cadre d’une transaction amicale qui l’évalue à 6,7 milliards.