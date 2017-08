Valeant essuie un autre refus de la FDA

Valeant a essuyé un autre refus pour sa solution ophtalmique. La FDA évoque toujours des préoccupations manufacturières.

La pharmaceutique lavalloise a indiqué lundi avoir reçu une réponse négative de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. L’organisme de réglementation évoque des préoccupations manufacturières après une inspection aux installations de Bausch + Lomb, filiale de Valeant à Tampa, en Floride. Valeant souligne que la FDA n’a pas soulevé de doute quant à l’efficacité et la sécurité de son produit, le latanoprostène, et promet de travailler avec l’organisme pour la suite des choses.

Le latanoprostène est une solution ophtalmique permettant de réduire la pression intraoculaire chez les personnes atteintes de glaucome à angle ouvert ou d’hypertension oculaire. Valeant chiffre à 3 millions le nombre d’Américains visés par ce produit.

La demande initiale d’autorisation de mise sur le marché a été soumise à la FDA le 22 septembre 2015. L’organisme avait émis le même refus le 22 juillet 2016 en évoquant des préoccupations manufacturières dans sa réponse. Valeant a soumis de nouveau son application le 27 février dernier.