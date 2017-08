Une loi pour les riches?

Le parquet avait demandé six ans de prison contre Chey Tae-won, président de SK Group (puces, opérateur mobile), pour avoir détourné près de 50 milliards de wons (56 millions $CAN) en 2013.

Séoul — Les puissants conglomérats familiaux qui dominent l’économie sud-coréenne, appelés « chaebols », ont des liens rapprochés avec le pouvoir. Leurs patrons ont bien souvent été inculpés entre autres pour corruption, abus de biens sociaux, évasion fiscale. Cependant, peu d’entre eux ont passé du temps derrière les barreaux. Même s’ils sont reconnus coupables, nombre de chefs d’entreprise ont vu leur peine considérablement réduite en appel, voire assortie du sursis intégral.

Certains ont bénéficié d’une grâce présidentielle pour services rendus à l’économie.

Cet état de fait a alimenté la colère de l’opinion publique face aux relations malsaines entre les pouvoirs politique et économique au sein de la quatrième économie d’Asie.

Quatre exemples

Voici quelques exemples d’affaires pénales impliquant les riches et les puissants.

Lee Kun-hee, président du premier conglomérat sud-coréen et père de Lee Jae-yong, s’est retrouvé englué dans un énorme scandale de corruption en 2007, accusé d’avoir mis en place une caisse noire pour soudoyer la classe politique et tenté illégalement de faciliter la passation du pouvoir au bénéfice de son fils.

Le parquet avait réclamé sept années de prison contre lui, mais il avait été condamné en 2008 à trois ans de prison avec sursis et une amende de 110 milliards de wons (122 millions $CAN) pour évasion fiscale. Il avait été gracié l’année suivante par l’ancien président Lee Myung-bak.

En 2007, les procureurs avaient requis six ans d’emprisonnement contre le président du constructeur automobile Hyundai Motors, Chung Mong-koo, pour abus de biens sociaux et corruption. Il avait été reconnu coupable d’avoir détourné des centaines de millions de dollars pour corrompre des responsables du gouvernement. Condamné à trois ans de prison, il avait vu sa peine entièrement assortie du sursis en appel. Il avait également été gracié par le président Lee.

Le parquet avait demandé six ans de prison contre Chey Tae-won, président de SK Group (puces, opérateur mobile), pour avoir détourné près de 50 milliards de wons (56 millions $CAN) en 2013. M. Chey avait été condamné à quatre ans de prison, dont il avait purgé environ la moitié, l’une des plus longues peines effectuées par un dirigeant de « chaebol ». Il avait été gracié en 2015 avec des milliers d’autres condamnés par la présidente désormais destituée Park Geun-hye. Cette grâce controversée était destinée à marquer le 70e anniversaire de la fin du règne impérial japonais sur la Corée.

Le président du groupe Hanwha (BTP, hôtels) Kim Seung-youn a été condamné en 2012 à quatre ans de prison et 5,1 milliards de wons (5,75 millions $CAN) d’amende pour avoir détourné des centaines de millions de dollars. La peine était inférieure aux neuf années requises, mais avait été saluée comme une rupture dans la tradition de magnanimité réservée aux patrons de « chaebols ». Mais M. Kim n’avait passé que quelques mois derrière les barreaux avant que sa sentence ne soit transformée en peine avec sursis.