Première acquisition pour Netflix, qui achète un éditeur de bandes dessinées

Washington — La plateforme Netflix a annoncé lundi avoir acheté Millarworld, la société d’édition du scénariste britannique Mark Millar, réalisant ainsi la première acquisition de son histoire.

« Ce qui est sympa, c’est que #Millarworld est la première acquisition de Netflix », a commenté sur Twitter le scénariste, notamment auteur des bandes dessinées à succès Kick-Ass ou Kingsman : Services secrets, toutes deux ensuite adaptées au cinéma. M. Millar, scénariste pour les deux mastodontes de la BD américaine Marvel et DC Comics, a lancé sa société Millarworld en 2004. Elle édite plusieurs de ses créations, comme Jupiter’s Legacy ou MPH. Cette acquisition, dont le montant n’est pas précisé, devrait faciliter l’adaptation de ses oeuvres à la télévision et au cinéma.

« Netflix et Millar vont, ensemble, adapter en films, séries et séries pour enfants les personnages des séries de Millarworld, populaires auprès de la critique et des fans », a écrit l’entreprise de streaming dans un communiqué. Cette acquisition « est une progression ayant pour objectif de travailler directement avec des créateurs prolifiques et doués, pour acquérir les droits sur des histoires mettant en scène des personnages fascinants, et des mondes fictifs imbriqués », a ajouté Netflix.

Mark Millar, 47 ans, a vu nombre de ses oeuvres adaptées sur grand écran, comme Wanted (2008), superproduction hollywoodienne avec Angelina Jolie. Il est également l’auteur des bandes dessinées Civil War et Old Man Logan qui ont donné les films Marvel Captain America : Civil War et Logan.

« Flirter » avec les grands groupes

Pour sa part, l’agence Reuters citait une source proche du dossier affirmant que le producteur de films indien Eros discute avec Apple, Amazon et Netflix de la vente de son catalogue cinématographique et musical. Les groupes de contenus en streaming cherchent à développer leur offre en matière de cinéma, de musique et de vidéo en Inde, premier marché mondial des services Internet en matière de croissance.

Le catalogue d’Eros comprend des superproductions en hindi de Bollywood, formule qui désigne le cinéma indien, comme Bajrangi Bhaijaan,Dabangg et Bajirao Mastani. Ces dernières années, il s’est enrichi d’oeuvres en d’autres langues du sous-continent et comprend aujourd’hui plus de 3000 titres.

La source de Reuters rappelle que les discussions n’en sont qu’au stade préliminaire, confirmant une information du journal indien Economic Times, qui estimait qu’un accord pourrait représenter environ un milliard de dollars. Eros n’a pu être joint pour commenter cette information. De son côté, Apple a déclaré ne pas commenter les « conjectures ». Amazon et Netflix n’ont pas souhaité s’exprimer.

Eros a commencé à étudier des options stratégiques pour son catalogue de films il y a six mois, a déclaré une deuxième source à Reuters. La source a indiqué qu’Eros avait également tenté de nouer des partenariats avec des groupes comme Sony, Star, Viacom et Zee.

Coûts de production élevés

Les plus récents résultats financiers de Netflix reflétaient l’arrivée continue de nouveaux abonnés. Mais le service de vidéo en ligne a un problème à long terme : sa programmation de grandes productions originales lui coûte beaucoup plus d’argent qu’il n’en récolte auprès de ses clients.

Netflix avait annoncé en juillet avoir accueilli 5,2 millions d’abonnés à son service au cours du trimestre d’avril à juin. Il s’agit de la plus grosse augmentation à ce chapitre pour cette période de l’année, qui a toujours été la plus lente de l’année pour l’entreprise. La société compte maintenant 104 millions d’abonnés à travers le monde. Mais son succès lui a coûté cher. Netflix est engagée dans des contrats qui prévoient qu’elle allongera plus de 13 milliards $US pour sa programmation au cours des 13 prochaines années.

Le groupe basé à Los Gatos, en Californie, a vu son chiffre d’affaires augmenter de 32,3 % à 2,79 milliards au deuxième trimestre, avec un bénéfice net de 65,6 millions, soit 15 ¢ US par action, contre 40,8 millions, soit 9 ¢ US par action, un an auparavant.