L’indécente valse des millions

Lettre à MM. Chatigny, Héroux, Larose et Tremblay,

Je suis tout à fait d’accord avec votre appréciation des salaires faramineux de certains sportifs qui illustrent, dites-vous, « une certaine décadence de notre civilisation ». Et vous situez bien cette dérive dans le contexte plus large du « capitalisme sauvage ». Mais quelle ne fut pas ma surprise de voir que les mêmes effets de ce capitalisme sauvage sur les salaires des grands dirigeants trouvaient grâce à vos yeux !

Comment ne pas constater que les deux phénomènes partent de la même dérive ? Comment expliquez-vous que ces hauts dirigeants qui gagnaient 50 fois le salaire moyen des Canadiens, il y a une trentaine d’années, touchent maintenant près de 150 fois ce même salaire moyen ?

Vous dites qu’ils créent des entreprises et des emplois. Certains oui, mais la majorité non. Ce sont des gestionnaires qui prennent la direction d’organisations qui sont solides avant leur arrivée et qu’ils dirigent avec compétence sans doute, mais sans mériter ces émoluments que le capitalisme sauvage leur accorde.

Combien d’emplois pensez-vous que les présidents des grandes banques, y compris Desjardins, ont créés ces dernières années ? Aucun. C’est plutôt le contraire qui s’est produit. C’est pourtant dans les grandes entreprises que le capitalisme que vous qualifiez de sauvage fait les plus grands dégâts qui mènent aux inégalités croissantes que l’on voit partout en Occident. Il n’y a que quelques grands sportifs qui gagnent des salaires excessifs. Il y a des milliers de grands dirigeants dont les salaires ont explosé ces dernières décennies.

Et quelle idée de mettre dans le même panier les présidents des banques, les infirmières, les employés d’usine, les préposés, etc., sous prétexte qu’ils assument tous des responsabilités personnelles. La question n’est pas là.

La question est de savoir pourquoi les 7 dirigeants des grandes banques canadiennes gagnaient un total de 67,4 millions en 2016 alors que sept infirmières gagnaient un total de 350 000 $ ! Petite différence qui aurait dû vous empêcher de faire ces rapprochements.

Je suis d’accord sur le fait que la valse des millions de certains sportifs est indécente. Mais je suis surpris que la même indécence des salaires de nos grands patrons n’ait pas fait résonner la moindre petite musique à vos oreilles.