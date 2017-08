Une embellie de l’emploi en juillet aux États-Unis saluée par le président Trump

L’emploi aux États-Unis a connu une nouvelle embellie en juillet, puisque le taux de chômage est retombé au plus bas depuis 16 ans, à la grande satisfaction de Donald Trump dont le bilan reste mitigé sept mois après son arrivée à la Maison-Blanche.

L’économie américaine a créé 209 000 emplois le mois dernier, alors que les analystes s’attendaient à 181 000 nouvelles embauches. Le taux de chômage a perdu un dixième de point de pourcentage, à 4,3 %, son plus bas niveau depuis mai 2001, qui avait déjà été atteint en mai dernier.

Le président américain s’est immédiatement félicité de ces bons chiffres en affirmant dans un tweet : « D’excellents chiffres viennent d’être publiés et je ne fais que commencer. Beaucoup de régulations qui entravent l’emploi sont supprimées. Il y a un mouvement de retour vers les États-Unis. »

La solidité des créations d’emplois reflète certes les acquis du gouvernement Obama, qui a lancé la troisième plus longue période d’expansion de l’histoire américaine. Mais elle profite aussi de la hausse du moral des ménages et des entrepreneurs, ainsi que de celle de Wall Street depuis l’arrivée du magnat de l’immobilier à la Maison-Blanche. Les milieux d’affaires ont accueilli d’un bon oeil les promesses de dérégulation et de baisse des impôts sur les sociétés faites par le gouvernement Trump, même si celles-ci demandent encore à être concrétisées.

Cependant, pour Jason Furman, ancien économiste de la Maison-Blanche sous le gouvernement démocrate, « le président n’a pas encore fait les grandes choses dont il a parlé ». Les bons chiffres de l’emploi sont le miroir « de la dynamique sous-jacente de l’économie », a-t-il assuré sur CNBC.

Le ministère a en outre révisé à la hausse les chiffres de juin, qui montrent 231 000 créations d’emplois au lieu de 222 000 estimées initialement.

Parmi les autres bonnes nouvelles, le salaire horaire moyen a légèrement augmenté (+0,3 % au lieu de +0,2 % en juin). Sur l’année, cela demeure néanmoins une hausse modeste de 2,5 %, à peine au-dessus de l’inflation. Ce rapport montre aussi que le taux de participation à l’emploi, guetté par les économistes comme un signe de confiance dans l’économie, s’est bien comporté. Il s’est établi à 62,9 %, en hausse de 0,1 point, signalant que la vivacité des embauches attire de nouveaux entrants sur le marché de l’emploi.

Ce dynamisme du marché du travail devrait rassurer sur la croissance de la première économie mondiale (2,2 % prévus cette année, selon la Fed) et conforter la Réserve fédérale dans la voie d’un resserrement monétaire progressif.