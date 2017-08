Le bénéfice de Power croît de 29%

Le bénéfice net de Power Corporation a grimpé à 350 millions, ou 75 ¢ par action, pour le trimestre clos le 30 juin, en hausse de 28,7 % par rapport à celui de 272 millions, ou 59 ¢ par action, de la même période l’année précédente.

Les produits tirés des placements ont grimpé à 66 millions au plus récent trimestre, alors que les activités de placement avaient donné lieu à une perte de 3 millions un an plus tôt. Power Corporation détient une participation de 65,6 % dans la Financière Power. L’apport de la Financière Power au bénéfice net ajusté s’est élevé à 407 millions au deuxième trimestre, alors qu’il avait été de 365 millions un an plus tôt.

Dans le segment « Autres filiales », qui abrite Corporation Énergie Power, Groupe de communications Square Victoria et des participations de portefeuille détenues par l’entremise de Sagard Holdings, Power a comptabilisé une perte de 26 millions au deuxième trimestre, contre 11 millions au trimestre correspondant de 2016. Après six mois la perte atteint 55 millions, contre 38 millions un an plus tôt.

Pour sa part, la Corporation Financière Power a affiché vendredi un bénéfice net du deuxième trimestre en hausse de 8 % par rapport à la même période un an plus tôt. La société de gestion de portefeuille diversifiée a fait état d’un profit net de 545 millions, soit 76 ¢ par action, pour son trimestre clos le 30 juin, par rapport à celui de 505 millions, ou 71 ¢ par action, engrangé lors de la même période un an plus tôt.

Les résultats financiers de la Financière Power sont tributaires des activités de ses trois sociétés affiliées — incluant Great-West Lifeco et la Financière IGM, dans lesquelles elle détient des participations majoritaires. Elle a aussi une participation de 50 % dans Parjointco N.V., qui détient elle-même 55,5 % de Pargesa Holding SA.

Le bénéfice net de Great-West s’est établi à 585 millions au deuxième trimestre, par rapport à un profit net de 671 millions un an plus tôt. À la Financière IGM, le bénéfice net du plus récent trimestre a grimpé à 201 millions, par rapport à 186 millions un an plus tôt.

Finalement, Pargesa a plus que multiplié son bénéfice net par plus de 12 fois au plus récent trimestre, mais sa contribution au bénéfice net ajusté de la Financière Power a reculé à 49 millions, comparativement à celle de 56 millions du deuxième trimestre de 2016.