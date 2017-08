Le taux de chômage chute à 5,8% au Québec

Le taux de chômage a diminué de 1,2 point de pourcentage pour s’établir à 5,8 % au Québec en juillet, ce qui représente le taux le plus bas depuis 1976, année où des données comparables ont commencé à être publiées, a annoncé vendredi Statistique Canada.

À l’échelle canadienne, poursuit l’agence fédérale, en raison d’une légère diminution du nombre de personnes à la recherche de travail, le taux de chômage a baissé de 0,2 point de pourcentage en juillet pour s’établir à 6,3 %, soit le taux le plus bas depuis octobre 2008, juste avant le début du ralentissement du marché du travail de 2008-2009.

L’emploi global au Québec a peu varié en juillet, la hausse du travail à temps plein ayant été largement contrebalancée par une baisse du travail à temps partiel. Au cours de la période de 12 mois ayant pris fin en juillet, l’emploi dans la province a progressé de 124 000 (+3 %).

Au Nouveau-Brunswick, l’emploi a peu varié aussi bien par rapport au mois précédent que par rapport à 12 mois plus tôt. Par suite d’une baisse du nombre de personnes actives sur le marché du travail, le taux de chômage a diminué de 1,6 point de pourcentage pour atteindre 6,5 % en juillet, ce qui représente le taux le plus bas depuis 1976, année où des données comparables ont commencé à être publiées. Depuis le début de 2017, le chômage au Nouveau-Brunswick a baissé, tandis que l’emploi est relativement inchangé. Par conséquent, tant la population active totale que le taux de chômage ont fortement diminué.

L’emploi en Ontario a augmenté de 26 000 en juillet, et le taux de chômage a baissé de 0,3 point de pourcentage, passant à 6,1 %. Comparativement à 12 mois plus tôt, l’emploi dans la province a progressé de 138 000 (+2 %), et la majeure partie de cette progression est attribuable au travail à temps plein.

À Terre-Neuve-et-Labrador, le taux de chômage a augmenté de 0,8 point de pourcentage pour s’établir à 15,7 %, soit le taux le plus élevé depuis avril 2010. Le taux de chômage est demeuré stable à 10 % à l’Île-du-Prince-Édouard.

Du côté des États-Unis, une embellie dans la création d’emplois

Aux États-Unis, la création d’emplois a connu une nouvelle embellie en juillet, dépassant les attentes.

L’économie américaine a créé 209 000 emplois le mois dernier, selon les chiffres du département du Travail dévoilés vendredi. Les analystes s’attendaient à 181 000 nouvelles embauches.

Le taux de chômage a perdu un dixième de point de pourcentage à 4,3 %, le niveau le plus bas en 16 ans, et qui avait déjà été atteint en mai.

Le président américain Donald Trump s’est immédiatement félicité de ces bons chiffres en affirmant dans un tweet « d’excellents chiffres viennent d’être publiés et je ne fais que commencer. Beaucoup de règlements qui entravent l’emploi sont supprimés. Il y a un mouvement de retour aux États-Unis ».

Excellent Jobs Numbers just released - and I have only just begun. Many job stifling regulations continue to fall. Movement back to USA!