Les ventes de maisons s’effondrent de 40% à Toronto

Photo: Darren Calabrese La Presse canadienne

Toronto — Les ventes de maisons se sont effondrées de 40,4 % en juillet à Toronto, comparativement à juillet 2016, a annoncé jeudi l’agence immobilière de la Ville. Le plongeon a été alimenté par le déclin des ventes de maisons individuelles dans la ville de Toronto et en banlieue. L’agence immobilière ajoute que le prix des maisons torontoises était en hausse de 18 % sur un an, selon le service MLS, mais en déclin de 4,6 % depuis le mois de juin. Le gouvernement de l’Ontario est intervenu plus tôt cette année pour freiner le marché immobilier. Le prix des maisons est en recul depuis avril, quand la province a mis en place une dizaine de mesures — notamment une taxe de 15 % pour les étrangers qui achètent une propriété — pour refroidir le marché immobilier de la région métropolitaine de Toronto. L’agence immobilière explique toutefois que les acheteurs étrangers sont minoritaires et que le déclin est plutôt attribuable à des acheteurs potentiels qui ont choisi d’attendre pour étudier l’évolution de la situation.