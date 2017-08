Recul du bénéfice de l’Industrielle Alliance

Pour le deuxième trimestre terminé le 30 juin 2017, l’Industrielle Alliance, assurance et services financiers a déclaré un résultat net de 127,5 millions, comparativement à 139,5 millions pour le même trimestre de 2016, et un résultat par action ordinaire dilué de 1,19 $, en comparaison de 1,35 $ pour le même trimestre de 2016. Au cours du deuxième trimestre de 2016, la société avait bénéficié d’importants gains liés aux marchés boursiers ainsi qu’à des résultats favorables du côté des titulaires de polices. Le rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires pour les douze derniers mois s’établit à 12,9 % pour le deuxième trimestre de 2017, comparativement à 9,4 % un an plus tôt. La période précédente comportait l’incidence du renforcement des réserves effectué au quatrième trimestre de 2015, explique l’institution.