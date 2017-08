La Banque d’Angleterre réduit ses prévisions de croissance

Londres — La Banque d’Angleterre a sabré ses prévisions de croissance jeudi et s’attend maintenant à une économie « anémique » quand les revenus des ménages souffriront de la hausse de l’inflation depuis le référendum sur le Brexit. La banque centrale prédit une croissance de 1,7 % en 2017, contre 1,9 % précédemment, et de 1,6 % en 2018, contre 1,7 %. La banque a aussi décidé de maintenir son taux directeur à 0,25 % en raison de l’incertitude qui entoure l’économie britannique au moment où elle se prépare à quitter l’Union européenne. L’inflation a bondi à 2,9 % en mai et certains économistes réclamaient une hausse du taux directeur. L’inflation a toutefois fléchi à 2,6 % en juin, soulageant quelque peu la pression.