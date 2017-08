Tourisme: France, États-Unis et Espagne en tête

Madrid — La France est restée en 2016 le pays à accueillir le plus de touristes dans le monde, suivie des États-Unis et de l’Espagne, à quasi-égalité, selon les chiffres publiés mercredi par l’Organisation mondiale du tourisme (OMT). La France a accueilli 82,6 millions de visiteurs en 2016, en baisse d’un peu plus de 2 % par rapport à 2015. Les États-Unis ont vu le nombre de touristes baisser de 3 %, à 75,61 millions, conservant de justesse leur deuxième place devant l’Espagne, où les arrivées ont bondi de plus de 10 % à 75,56 millions de visiteurs. L’explosion touristique en Espagne est en partie nourrie depuis deux ans par le report de visiteurs évitant des destinations comme la Turquie, l’Égypte ou les grandes capitales européennes frappées par des attentats. L’OMT recense le nombre de visiteurs passant au moins une nuit dans le pays concerné.