Torstar affiche une perte et des revenus en baisse

Torstar a affiché mercredi une plus petite perte pour son deuxième trimestre, par rapport à celle de l’an dernier, grâce à une amélioration de la performance de son groupe de médias numériques VerticalScope.

L’éditeur du quotidien Toronto Star a perdu 7 millions, soit 9 ¢ par action, au cours du trimestre clos le 30 juin, comparativement à une perte de 23,9 millions, ou 30 ¢ par action, un an plus tôt. Les revenus d’exploitation ont totalisé 161,8 millions au plus récent trimestre, un chiffre en baisse par rapport à celui de 177,9 millions de l’an dernier.

Le chef de la direction de Torstar, John Boynton, a noté que VerticalScope avait affiché une croissance de ses revenus par rapport à l’an dernier, tandis que ses divisions Metroland Media Group et Star Media Group ont profité des mesures de réduction de coûts mises en place. « Nous affrontons des vents contraires soutenus, mais nous continuons à faire de grands progrès, a observé M. Boynton au cours d’une conférence téléphonique avec des analystes pour discuter des résultats. Nous sommes toujours très encouragés par notre division VerticalScope et nous continuons à être encouragés par nos sites d’actualités et numériques de base, ainsi que par leur performance. »

Torstar détient une participation de 56 % dans VerticalScope, qui détient et exploite des centaines de forums de discussions en ligne et des sites Internet, dont AutoGuide.com, PetGuide.com, Motorcycle.com et ATV.com.

Dans ses perspectives, la société a indiqué que les réductions de coûts resteraient au coeur des efforts de l’entreprise pour équilibrer le reste de l’exercice. La croissance des revenus chez VerticalScope devrait aussi se poursuivre dans la deuxième moitié de 2017.

Les résultats du plus récent trimestre de Torstar comprenaient une charge d’amortissement hors trésorerie de 6,3 millions et une charge de dépréciation liées à son investissement dans VerticalScope. Des frais de restructuration de 6,1 millions ont aussi été inscrits. En comparaison, la charge hors trésorerie liée à VerticalScope au deuxième trimestre de l’an dernier avait été de 26,6 millions, tandis que les frais de restructuration avaient été de 6,9 millions.

Les résultats de l’an dernier comprenaient aussi une charge hors trésorerie de 4,5 millions liée à la transition de l’impression du Toronto Star à Transcontinental.

Sur une base ajustée, Torstar a indiqué avoir perdu 3 ¢ par action au deuxième trimestre, en regard d’une perte de 13 ¢ par action à la même période l’an dernier.

Torstar détient un investissement dans La Presse canadienne dans le cadre d’une entente conjointe avec une filiale du quotidien national The Globe and Mail et la société mère du quotidien montréalais La Presse.