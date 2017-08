L’action d’Air Canada prend près de 10% après un deuxième trimestre record

La compagnie aérienne a indiqué avoir transporté près de 167 000 passagers pendant la seule journée du 29 juin — un record — tandis que plus de 930 000 clients avaient pris un vol d’Air Canada du 29 juin au 4 juillet.

L’action d’Air Canada a bondi de près de 10 %, mardi, après que le transporteur aérien a dévoilé des résultats records pour son deuxième trimestre, ainsi que des perspectives jugées encourageantes.

L’entreprise a affiché un bénéfice net de 300 millions pour le trimestre clos le 30 juin, en hausse par rapport à celui de 186 millions de la même période l’an dernier. Cette augmentation était attribuable à une hausse du trafic aérien, ainsi qu’à une baisse des coûts.

Les solides données sur le trafic avaient déjà été évoquées par Air Canada le mois dernier. Celui-ci avait alors indiqué avoir transporté près de 167 000 passagers pendant la seule journée du 29 juin — un record — tandis que plus de 930 000 clients avaient pris un vol d’Air Canada du 29 juin au 4 juillet. Air Canada croit être en mesure de surpasser cette performance lors du long week-end qui approche — le lundi 7 août est un jour férié dans la plupart des provinces canadiennes, mais pas au Québec —, a indiqué le chef de la direction du transporteur, Calin Rovinescu.

« La demande reste solide, dans un environnement où les prix du carburant et des billets sont stables, alors que nous entrons dans ce qui est habituellement notre trimestre le plus important », a observé M. Rovinescu lors d’une conférence téléphonique avec des analystes pour discuter des résultats financiers.

L’analyste Walter Spracklin, de RBC Marchés des capitaux, a estimé que les résultats d’Air Canada étaient largement supérieurs aux attentes. Selon lui, toutes les catégories de chiffres sont solides et laissent croire que de nouveaux gains pourraient être à venir. « La société surpasse les attentes, qui avaient déjà été révisées à la hausse », a-t-il écrit dans une note de recherche.

M. Spracklin croit que les perspectives d’Air Canada devraient s’améliorer, alors que le transporteur réduira sa dette et augmentera ses flux de trésorerie. L’entreprise pourrait se trouver au début d’une tendance qui ne sera pleinement ressentie que d’ici 2022. « Avec la solide exécution du premier semestre de 2017 et les tendances de base qui pointent toutes dans la bonne direction, nous restons optimistes pour les actions d’Air Canada. »

Le bénéfice par action d’Air Canada s’est établi à 1,08 $ au plus récent trimestre, comparativement à 66 ¢ par action au deuxième trimestre de 2016. Sur une base ajustée, le transporteur a dit avoir récolté un profit de 215 millions, soit 78 ¢ par action, en hausse par rapport à un bénéfice ajusté de 203 millions, ou 72 ¢ par action, il y a un an. Les revenus ont totalisé 3,91 milliards pour le trimestre, en hausse par rapport au chiffre d’affaires de près de 3,46 milliards de l’an dernier. Air Canada a notamment augmenté sa capacité et son trafic a grimpé de 13,6 %.

L’action d’Air Canada a avancé mardi de 1,91 $, soit 9,6 %, à la Bourse de Toronto, pour clôturer à 21,74 $.