Achat en ligne: cibler les émetteurs de cartes de crédit?

Les contribuables ont l’obligation de payer leurs taxes et impôts en bonne et due forme sinon la loi peut leur imposer des pénalités très coûteuses. Les vendeurs de produits et services en ligne devraient également avoir la même obligation, qui assure ainsi la pérennité des services publics.

Ces achats en ligne posent un problème pour les gouvernements puisqu’ils ne perçoivent pas les taxes. Comment ne pas mieux mépriser les citoyens qui les paient lors de leurs achats en magasin ! Les achats en ligne sont payés par carte de crédit et plus rarement par carte de débit. Pourquoi nos élus n’obligent-ils pas les émetteurs de ces cartes (Visa, MasterCard, American Express, Interac, etc.) à percevoir les taxes fédérale et provinciales associées à chaque achat à partir des comptes des utilisateurs de ces cartes ?

Cette perception pourrait par la suite être indiquée sur les relevés mensuels. Il me semble que ce serait relativement facile, non ?