Résultats en hausse pour Apple

Apple a dégagé des résultats en hausse pour le troisième trimestre. En conséquence, le titre de la première capitalisation boursière mondiale décollait dans les échanges électroniques d’après-séance à Wall Street, prenant 5,1 % pour atteindre un nouveau record.

Au cours de clôture de mardi, l’action Apple affiche une hausse de plus de 28,5 % depuis le début de l’année contre +21,8 % de l’indice S P 500 regroupant les valeurs technologiques sur la période.

Le bénéfice net a progressé de 11,8 % à 8,72 milliards et le chiffre d’affaires, de 7,2 % à 45,41 milliards. Le bénéfice par action s’est établi à 1,67 $US. Le groupe de Cupertino a réalisé 61 % de son chiffre d’affaires à l’étranger, dont 8 milliards en Chine (-9,5 %), 10,68 milliards en Europe (+10,7 %) et 3,62 milliards au Japon (+2,7 %). Les ventes sur le continent américain ont progressé sur un an de 13,4 % à 20,38 milliards. Apple a notamment vendu un peu plus de 41 millions d’exemplaires de l’iPhone au cours des trois mois au 1er juillet, soit une hausse de 1,6 % par rapport aux 40,4 millions écoulés un an auparavant.

Apple a également livré des prévisions optimistes pour sa performance sur le quatrième trimestre, envisageant des revenus compris entre 49 et 52 milliards et une marge brute d’exploitation entre 37,5 % et 38 %.

L’agence Reuters rappelle que la plupart des clients du téléphone attendent les nouveaux lancements du produit — le prochain est prévu en septembre pour les dix ans de l’iPhone — avant de se décider sur l’achat d’un nouvel appareil. Cela se traduit généralement — mais cela ne semble pas le cas cette fois — par un tassement de la demande quelques mois avant tout nouveau lancement.