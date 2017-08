Hydro-Québec veut augmenter ses tarifs résidentiels de 1,1%

Hydro-Québec souhaite augmenter ses tarifs de 1,1% à compter d’avril prochain pour ses clients résidentiels et la plupart de ses clients d’affaires.

La hausse demandée à la Régie de l’énergie, qui doit encore y donner son approbation, s’expliquerait principalement par l’impact financier de la mise en service de différents équipements de transport à haute tension (0,9 %) ; la hausse de certains coûts de distribution, notamment des montants affectés à la maîtrise de la végétation (0,3 %) ; et l’augmentation des coûts d’achat d’électricité (1,7 %).

Hydro-Québec ajoute par voie de communiqué que les températures plus douces des deux derniers hivers et la croissance de la demande d’électricité découlant de la conversion à l’électricité d’équipements de la clientèle d’affaires et de l’implantation de centres de données au Québec ont limité à 1,1 % la hausse demandée.

L’impact mensuel représenterait 47 cents pour un logement typique, 1,48 $ pour une petite maison, 2,21 $ pour une maison moyenne et 2,95 $ pour une grande maison.

Dans la requête déposée mardi à la Régie de l'énergie, la société d'État fait également valoir que l'augmentation réclamée est inférieure à l'inflation, et ce, pour une troisième année de suite.

D’autres détails suivront.