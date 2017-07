CCM redevient canadienne

L’équipementier sportif allemand Adidas se départ de sa filiale canadienne d’équipement de hockey CCM. La multinationale a annoncé, jeudi par voie de communiqué, la vente de CCM à la société d’investissement torontoise Birch Hill Equity Partners pour la somme de 110 millions $US, dont la majeure partie sera payée au comptant. Cette décision s’inscrit dans la volonté d’Adidas de recentrer ses activités sur les chaussures et vêtements de sport. CCM avait été achetée en même temps que Jofa et Koho en 2004 par Reebok, qui visait alors à établir une position dominante dans le marché du hockey, et était ensuite passé aux mains d’Adidas l’année suivante lorsque l’équipementier allemand avait mis la main sur Reebok. Le siège social de CCM se trouve dans l’arrondissement de Saint-Laurent, à Montréal. L’entreprise emploie environ 580 personnes en tout, dont 500 au Canada.