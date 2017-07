Airbus affiche une performance morose

Paris — Le géant européen de l’aéronautique Airbus a affiché jeudi une performance morose au premier semestre, notamment en raison de problèmes avec son avion de transport militaire A400M et les moteurs de l’A320neo. La compagnie a dit jeudi que ses ventes ont piqué du nez au deuxième trimestre, mais qu’elles se chiffrent à 28,7 milliards d’euros pour la première moitié de l’année, comparativement à 28,8 milliards d’euros pour la même période l’an dernier. Son bénéfice pour le semestre est passé de 1,76 milliard d’euros il y a un an à 1,5 milliard d’euros cette année. Le patron d’Airbus, Tom Enders, a admis que la performance de la compagnie continue d’être plombée par les problèmes de moteurs de l’A320neo, qu’il attribue au fournisseur Pratt Whitney. Airbus prévoit toujours de livrer 700 avions cette année, si les fabricants de moteurs tiennent parole et corrigent les problèmes.