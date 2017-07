Ford surpasse les attentes

Dearborn — Le constructeur automobile américain Ford a témoigné mercredi d’une performance supérieure aux attentes au deuxième trimestre. Son bénéfice net a progressé de 4 %, à 2 milliards $US. Son bénéfice ajusté de 56 ¢US par action a facilement surpassé celui de 43 ¢US par action anticipé par les économistes interrogés par la firme FactSet. Ses revenus trimestriels de 37 milliards correspondent aux attentes de Wall Street. Ses ventes globales ont reculé de 3 % à 1,65 million de véhicules, notamment en raison du déclin des ventes de Fiesta en Europe. Les revenus générés par Ford en Amérique du Nord ont fondu de 19 %, à 2,2 milliards $US. Le constructeur n’a ni gagné ni perdu de l’argent en Amérique du Sud, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie.