Amazon cherche à pourvoir plus de 50 000 postes

Photo: Ted S. Warren Asssociated Press

Seattle — Amazon a des postes à pourvoir. Beaucoup de postes. L’entreprise a annoncé mercredi qu’elle cherchait à embaucher plus de 50 000 personnes à travers les États-Unis. Le détaillant en ligne prévoit d’embaucher des milliers de personnes sur-le-champ mercredi prochain, alors qu’elle ouvrira les portes de dix centres d’expédition aux chercheurs d’emploi. La majorité des postes seront à temps plein. Plus de 10 000 postes à temps partiel y seront aussi offerts, ainsi que certains postes de soutien et de direction. La plupart des emplois seront comptabilisés dans l’objectif, précédemment annoncé par Amazon, d’ajouter 100 000 travailleurs à temps plein à son effectif d’ici le milieu de l’an prochain.