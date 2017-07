Boeing crée la surprise

Chicago — Le géant américain de l’aéronautique Boeing a affiché mercredi un bénéfice de 1,76 milliard $US, ou 2,89 $US par action, au deuxième trimestre, après avoir épongé une perte au même moment l’an dernier. Son bénéfice ajusté s’est établi à 2,55 $US par action, tandis que les analystes interrogés par Zacks Investment Research tablaient sur un profit de 2,32 $US par action. Les revenus trimestriels de Boeing ont été de 22,74 milliards, ratant la cible de 23,01 milliards évoquée par Wall Street. Le titre de Boeing est en progression de 36 % depuis le début de l’année, et de 60 % sur douze mois.