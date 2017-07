Vers la normalisation

Trois ans après avoir annoncé son retour à l’orthodoxie monétaire, la Réserve fédérale entend enclencher rapidement la normalisation de ses états financiers. Il faudra bien, un jour, faire le bilan de cet assouplissement monétaire exceptionnel appliqué en réponse à une crise tout aussi exceptionnelle.

La Fed annonçait son retour à la normalisation en septembre 2014. Elle venait alors de mettre fin à son troisième programme d’assouplissement quantitatif (QE) exceptionnel. Puis, en décembre 2015, elle officialisait son retour à l’orthodoxie monétaire avec une hausse symbolique mais bien ressentie de 25 points de son taux cible, une première en près d’une décennie. Mercredi, la banque centrale annonçait vouloir entreprendre « assez vite » le dégonflement de son bilan. La boucle sera bouclée.

Ce vaste programme d’achat d’actif visant à gorger le marché de liquidités a poussé le bilan de la Fed à 4500 milliards. Un chiffre sans précédent, nous rappelle l’Agence France-Presse.

La décision de 2014 « marque la fin d’une période exceptionnelle de sept ans pendant laquelle les taux ont été maintenus près de zéro pour soutenir la reprise », disait la présidente de la Fed, Janet Yellen. Mais cette décision indiquait également que l’assouplissement monétaire plutôt extraordinaire appliqué pour sortir de la crise et de la Grande Récession qui a suivi avait été poussé à ses limites. Et que l’échec proclamé de l’expérience des taux négatifs se confirmait. On en était à évoquer l’« hélicoptère monétaire », faut-il se rappeler !

On connaît la suite. Les émergents ont payé le gros prix de ce changement de cap valorisant le dollar américain. Une guerre des devises s’en est également trouvée stimulée, dont l’intensité s’est nourrie de la polarisation des zones de croissance économique et de l’asymétrie des politiques monétaires des grandes banques centrales. Les économistes craignaient l’impact, rappelant que le poids de la dette des compagnies composant les économies émergentes, largement libellées en dollars américains, avait été multiplié par trois entre 2010 et mars 2015, par 4,5 en dix ans, ajoutait le Fonds monétaire international. Uniquement entre juin 2014 et juillet 2015, dans l’anticipation confirmée de la fin du QE, les sorties de capitaux de ces pays, hors emprunts bancaires, se chiffraient à 1000 milliards $US, avait écrit le Financial Times.

Drame fictif

Le drame appréhendé est cependant demeuré fictif. L’environnement de faible inflation alimenté par la chute des prix des matières premières et par l’effondrement des cours pétroliers a forcé la banque centrale à maintenir une politique monétaire accommodante et à reconstruire sa marge de manoeuvre à un rythme des plus progressifs. Surtout, la chute du taux de chômage sous les 5 % aux États-Unis masquait un état précaire du marché de l’emploi que toutes ces années d’assouplissement ayant pris le relais d’un programme de stimulation fiscale et budgétaire ayant fait long feu n’ont pu effacer. Taux de participation historiquement bas, salaires stagnant et précarité des emplois définissaient un marché du travail abritant son lot de temps partiel et de contrats de courte durée, que l’accélération récente de l’activité économique au sud de la frontière promet de corriger. Du moins, la Fed en fait le pari.

La Fed fait également un autre pari, celui d’une transition en douceur sur les marchés financiers après toutes ces années d’incitations à emprunter excessivement et à prendre indûment des risques. Déjà, en 2015, en évoquant les dangers potentiels de valorisations boursières devenues, déjà, historiquement excessives, elle reconnaissait que la distorsion pouvait venir des faibles rendements sur les placements dits sécuritaires. Elle voyait réapparaître cette menace pour la stabilité financière des banques, des compagnies d’assurances et des caisses de retraite trop longtemps exposées à la faiblesse persistante des taux d’intérêt.

Là encore, l’actuelle accélération de l’activité économique, combinée au recul du dollar américain, lui donne l’espace requis pour bouger. Il lui reste à viser juste dans sa prévision d’un retour à moyen terme de l’inflation autour de sa cible de 2 %.

Un bilan de cette longue incursion en territoire inexploré reste donc à faire. Mais l’utilité de cet exercice resterait académique tellement la crise suivie de la plus sévère récession depuis la Grande Dépression commandait une réponse exceptionnelle.