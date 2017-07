Le marché immobilier toujours problématique

Toronto — Le marché immobilier canadien présente toujours des « signes élevés de conditions problématiques », a affirmé mercredi la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) dans son rapport trimestriel sur l’évaluation du marché de l’habitation.

L’agence fédérale a précisé que les signes de surévaluation restaient modérés pour l’ensemble du pays, mais qu’ils étaient élevés pour les marchés de Toronto, de Vancouver, d’Hamilton et de Victoria. Les marchés de Toronto et d’Hamilton en particulier continuent de montrer des signes élevés de conditions problématiques en raison de l’accélération des prix, de la surévaluation et de la surchauffe parce que la demande reste supérieure à l’offre dans les marchés de la location, de la revente et des maisons neuves.

Selon le rapport, les signes de surchauffe sur le marché de Vancouver sont passés de faibles à modérés en raison de la forte demande pour les maisons en rangée et les appartements.

Entre-temps, le nombre de marchés présentant des signes de construction excessive est passé de six à sept, avec l’ajout de Québec. Selon la SCHL, le nombre d’appartements locatifs mis en chantier est supérieur à la demande dans la capitale provinciale. Les marchés des Prairies donnent toujours des signes modérés à élevés de construction excessive.

Pour le Grand Montréal, les signes de conditions problématiques sont demeurés faibles au premier trimestre de 2017. « Si les signes de surévaluation sont demeurés faibles, c’est parce que les prix des habitations se sont maintenus près des niveaux dictés par les facteurs économiques et démographiques fondamentaux. » La SCHL d’ajouter que « les signes de surchauffe et d’accélération de la croissance des prix sont restés faibles. Néanmoins, le marché de la revente a continué de se resserrer ».

Quant à la construction excessive, les risques sont également demeurés faibles. « Le nombre de logements achevés et invendus par tranche de 10 000 habitants a encore diminué. »