La hausse du salaire minimum nuira aux résultats de Loblaw

Brampton — Les Compagnies Loblaw croient que les augmentations du salaire minimum en Ontario et en Alberta, ainsi que la réforme du réseau de la santé au Québec, vont nuire à leur rentabilité.

L’exploitant d’épiceries et de pharmacies calcule que les hausses du salaire minimum en Ontario et en Alberta augmenteront ses dépenses de main-d’oeuvre d’environ 190 millions de dollars en 2018. Les changements au Québec devraient quant à eux avoir un impact plus important en 2018 que dans les années précédentes.

L’entreprise a fait ces commentaires en marge du dévoilement de ses résultats financiers du deuxième trimestre. Ces derniers ont montré un bénéfice net de 358 millions, soit 89 ¢ par action, en comparaison d’un bénéfice de 158 millions, ou 39 ¢ par action, à la même période l’an dernier. Les revenus pour le trimestre clos le 17 juin ont atteint près de 11,08 milliards, en hausse par rapport au chiffre d’affaires de 10,73 milliards du même trimestre l’année dernière.