La FinTech s’installe à demeure dans l’écosystème financier

La technologie financière (FinTech) connaît un taux d’adoption accéléré. Les banques y jouent de tout leur poids, de manière défensive mais aussi pour accroître leur rendement sur fonds propres. Les assureurs s’y lancent aussi, appelés qu’ils sont à dominer la croissance future attendue, ne devant être surpassés que par les transferts d’argent et les paiements électroniques.

Le cabinet de fiscalité Ernst & Young a publié mardi son indice d’adoption des FinTech 2017. Ce taux atteint 33 % à l’échelle mondiale. Le Canada arrive loin derrière avec un taux de 18 % qui a tout de même plus que doublé par rapport à celui de 8 % de l’édition 2015 de l’indice. Dans ce classement, la Chine domine avec un taux d’adoption de 69 % et la Belgique-Luxembourg ferme la marche avec 13 %. Les États-Unis font la moyenne avec un taux de 33 %. Il est question, ici, de consommateurs sondés ayant eu recours à au moins deux services FinTech au cours des six derniers mois.

« Cette tendance montre que les banques traditionnelles et les entreprises de FinTech ressentent toutes deux la pression de mettre au point des produits et services financiers plus simples, plus transparents et plus axés sur les clients », insiste EY.

Mettant l’accent sur les banques, le cabinet souligne que le rendement moyen sur fonds propres des 200 plus grandes banques mondiales a été de 7,1 % l’an dernier. Pour atteindre la cible de 12 %, elles doivent accroître leurs revenus de 15 % et réduire leurs coûts de 13,7 %. La FinTech apparaît un moyen d’y parvenir. « En ce qui concerne les banques et les entreprises de FinTech, on observe la transformation d’un état d’esprit de concurrence en un désir de collaboration. Il est de plus en plus évident qu’en travaillant ensemble pour l’atteinte d’un objectif commun plutôt que de se faire concurrence, elles pourront innover plus, et plus vite. »

Cette convergence se manifeste dans l’investissement, les FinTech ayant reçu 13,1 milliards $US sous forme de capital de risque l’an dernier, en léger recul par rapport aux 14,7 milliards en 2015, mais en forte poussée comparativement aux 2,5 milliards de 2012. Au cours de ces cinq dernières années, le nombre de transactions de financement est passé de 450 à 889.

N’empêche qu’avec un taux d’adoption de seulement 18 % au Canada, « les services financiers traditionnels tiennent bon ». Car, selon les grands services, le taux d’adoption est passé de 18 à 50 % de 2015 à 2017 dans le segment des transferts d’argent et des paiements électroniques. L’assurance a vite pris le deuxième rang, avec un taux passant de 8 à 24 %. L’épargne et investissement affichait un taux d’adoption de 17 % en 2015, de 20 % en 2017, les services de planification financière de 8 et de 10 % respectivement. L’emprunt reste au bas de l’échelle avec un taux de 6 et de 10 % respectivement.

La première raison est le manque de connaissance. « La deuxième raison la plus évoquée pour expliquer la faible utilisation des FinTech est tout simplement que les répondants préfèrent faire appel à un fournisseur de services traditionnel pour répondre à leurs besoins », ajoute EY.

L’avenir appartient tout de même aux FinTech, les consommateurs recherchant des frais moindres et désirant récupérer un plus grand contrôle sur leurs données. Selon les projections du cabinet, le taux d’adoption globale se dirige vers les 52 %, l’Inde dépassant la Chine avec un taux de 80 % contre 77 %. La prochaine lecture pour le Canada devrait être de 34 %.

Les transferts d’argent, les paiements électroniques et l’assurance maintiendront leur domination, avec un taux de 65 % et de 39 % respectivement. Ce taux passera à 33 % en épargne-investissement, à 20 % en emprunt et, au bas de l’échelle, à 18 % en planification financière.