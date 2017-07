Le PIB du Québec augmente depuis six mois

Le PIB québécois a augmenté en avril pour un sixième mois consécutif. La progression après quatre mois atteint 3 % par rapport à la période correspondante de 2016.

Le PIB du Québec a augmenté de 0,2 % en avril 2017, après avoir connu une croissance de 0,3 % en mars. Au Canada, le PIB enregistrait également une hausse de 0,2 % en avril, souligne l’Institut de la statistique du Québec (ISQ). Au cumul, après quatre mois, la croissance se chiffre à 3 % au Québec, à 2,8 % au Canada, par rapport aux mêmes mois de 2016.

En avril, la croissance au Québec provenait des industries productrices de services, avec une augmentation de leur niveau de production de 0,5 %. En revanche, les industries productrices de biens ont diminué leur niveau de production de 0,5 %, ajoute l’ISQ. « Les gains observés dans le secteur de l’extraction minière, de l’exploitation en carrière et de l’extraction de pétrole et de gaz de même que dans le secteur du commerce de détail et celui des services de transport et d’entreposage expliquent essentiellement la croissance en avril. Par contre, les secteurs des services publics, de la construction et de la fabrication enregistrent des pertes notables. En outre, 12 des 20 grands secteurs de l’activité économique voient leur niveau de production augmenter en avril. »

« Pour mai, les signaux sont contradictoires, car les livraisons manufacturières, les ventes au détail, le commerce de gros et les mises en chantier de logements ont tous reculé, alors que l’emploi a connu une belle progression et que les exportations devraient faire montre d’un rebond. Quoi qu’il en soit, même si le PIB réel demeurait stable en mai et juin, nous aurions déjà en banque une croissance annualisée de 1,7 % du PIB réel au deuxième trimestre, ce qui est supérieur à la croissance du PIB potentiel, écrit l’économiste Marc Pinsonneault, de la Banque Nationale. Il n’y a donc pas lieu de revoir à la baisse notre prévision d’une croissance économique de 2,3 % pour le Québec en 2017, avec un taux de chômage qui devrait demeurer dans les alentours de 6 %, soit parmi les plus bas jamais vus. »