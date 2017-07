McDo enregistre ses meilleures ventes en plus de cinq ans

«Nous sommes en train de construire un meilleur McDonald’s et les clients le remarquent», a déclaré le p.-d.g. Steve Easterbrook, arrivé aux commandes en mars 2015.

Le mastodonte américain de la restauration rapide McDonald’s a annoncé mardi un bénéfice de 1,4 milliard $US, ou 1,70 $US par action, au deuxième trimestre. Il s’agit d’un bond de 28 % s’appuyant sur la comptabilisation des meilleures ventes trimestrielles en plus de cinq ans.

Affecté par des effets de change défavorables et le passage prévu en franchise de restaurants gérés en propre, le chiffre d’affaires a diminué de 3,4 % à 6,5 milliards de dollars, mais il est supérieur aux 5,96 milliards escomptés en moyenne.

Les ventes mondiales en restaurants comparables, un baromètre qui comptabilise la performance des restaurants ouverts sans discontinuer lors des 13 derniers mois, ont augmenté de 6,6 %, soit leur meilleure progression en plus de cinq ans, a indiqué le p.-d.g. Steve Easterbrook, cité dans le communiqué. Le dirigeant a souligné que la fréquentation avait particulièrement augmenté dans les restaurants de la marque, qui semble avoir mis derrière elle les difficultés rencontrées ces dernières années, retient l’Agence France-Presse.

