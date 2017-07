Nouveau Monde Graphite signe avec Shinzoom

Nouveau Monde Graphite a annoncé la signature d’une lettre d’intention non contraignante avec Hunan Shinzoom Technology (Shinzoom), un producteur et distributeur chinois de matériel d’anode pour batteries lithium-ion. « Cette collaboration entre Nouveau Monde Graphite et Shinzoom permettra, si elle se réalise, de répondre à la demande croissante du marché nord-américain en y distribuant du matériel d’anode pour batteries lithium-ion de haute qualité, à des prix compétitifs », peut-on lire dans le communiqué. Nouveau Monde Graphite et Shinzoom prévoient de former une coentreprise de distribution qui mettrait en vente exclusivement les produits d’anode de Shinzoom. De plus, elles s’entendent pour évaluer la faisabilité économique de fabriquer au Québec le matériel d’anode de Shinzoom, actuellement manufacturé en Chine. L’entente porte sur un projet minier à ciel ouvert du dépôt de graphite Matawinie, situé près de Saint-Michel-des-Saints, dans la région de Lanaudière. Conditionnellement à l’obtention d’investissements totalisant près de 145 millions, Nouveau Monde Graphite prévoit que la réalisation du projet Matawinie créera 180 emplois directs dans les segments Mine et Usine de deuxième transformation.