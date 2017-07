La Banque de l’infrastructure pourrait participer à un TGV Vancouver-Portland

Ottawa — L’État de Washington se demande si la nouvelle Banque de l’infrastructure du Canada (BIC) pourrait participer au financement d’un projet de train à grande vitesse (TGV) entre Vancouver et deux métropoles du nord-ouest des États-Unis. La BIC aura pour mission d’utiliser des fonds publics (35 milliards au départ) pour attirer des investissements privés et institutionnels dans de grands projets d’infrastructures « qui généreront des recettes et qui seront dans l’intérêt public » — comme des ponts, des chemins de fer et des réseaux de transport public. Or, la loi constituant la BIC prévoit que la banque pourrait participer au financement de projets d’infrastructures « situés au Canada ou en partie au Canada ». Ce détail n’a pas échappé à l’État de Washington, qui songe depuis longtemps à un train ultrarapide qui relierait, à une vitesse d’au moins 400 kilomètres/heure, les villes de Portland, en Oregon, Seattle, dans l’État de Washington, et Vancouver, en Colombie-Britannique — un trajet d’environ 735 kilomètres. Le projet de TGV obtient l’appui des dirigeants politiques et des gens d’affaires des régions touchées, notamment le géant de la technologie Microsoft, installé à Redmond, en banlieue de Seattle. Les partisans du projet estiment que le TGV pourrait contribuer à resserrer davantage les liens économiques dans ces régions et à consolider le réseau technologique entre Seattle et Vancouver — baptisé «corridor d’innovation Cascadia», du nom de la chaîne de montagnes qui parcourt la côte ouest.