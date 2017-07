Le FMI optimiste pour l’économie de la zone euro

Londres — Le Fonds monétaire international témoigne d’un optimisme renouvelé envers l’économie de la zone euro après la défaite de plusieurs politiciens populistes. L’institution prévoit un peu de mou pour le Royaume-Uni et les États-Unis.

Le FMI a notamment revu à la hausse ses prévisions de croissance pour les quatre moteurs de l’économie de la zone — l’Allemagne, la France, l’Italie et l’Espagne — après la publication de données trimestrielles plus robustes que prévu. La croissance de l’Allemagne devrait maintenant se chiffrer à 1,8 %, en hausse de 0,2 %, et celle de la France à 1,5 %, en progression de 0,1 %. Les prévisions pour l’Italie et l’Espagne ont été rehaussées de 0,5 point, à 1,3 % et 3,1 % respectivement. Les quatre pays devraient aussi générer une croissance plus forte que prévu en 2018.

Le FMI prédit une croissance de 1,9 % pour la zone euro en entier cette année, en hausse de 0,2 point par rapport à sa projection précédente.

3,5 % Croissance de l'économie mondiale prédite par le FMI en 2017

Les prévisions pour le Royaume-Uni ont été abaissées de 0,3 point à 1,7 %. La faiblesse du premier trimestre fait craindre pour la santé de l’économie britannique au moment où le pays s’apprête à claquer la porte de l’Union européenne. Le FMI est notamment encouragé par un recul du populisme en Europe, entre autres en France où Emmanuel Macron a devancé Marine Le Pen pour décrocher la présidence.

Le FMI prédit que l’économie mondiale affichera une croissance de 3,5 % cette année. L’économie du Japon devrait s’améliorer de 1,3 % (au lieu de 1,2 %) et celle de la Chine de 6,7 % (contre 6,6 % précédemment).

La croissance des États-Unis devrait s’établir à 2,1 %, comparativement à 2,3 % lors de la prévision précédente.