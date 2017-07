Bank of America choisit Dublin

Photo: Spencer Platt / Getty Images / Agence France-Presse

Bank of America a annoncé vendredi choisir Dublin comme nouvelle base pour ses opérations dans l’Union européenne une fois que le Royaume-Uni aura quitté le bloc en mars 2019. BOA est le premier géant de Wall Street à choisir la capitale irlandaise, alors que Citigroup et Morgan Stanley ont préféré Francfort, rappelle l’Agence Reuters. Bank of America compte déjà plus de 700 employés en Irlande ainsi qu’une entité possédant une licence pour opérer dans l’UE. Elle n’a pas précisé combien de transferts ou créations de postes étaient concernés par sa décision. Elle n’a pas exclu que des postes soient également basés sur d’autres sites européens. La Fédération bancaire française a annoncé quant à elle vendredi que dans le cadre du Brexit, les banques françaises étaient prêtes à rapatrier en France un millier d’emplois situés actuellement au Royaume-Uni. Enfin, la banque britannique HSBC est pour l’heure la seule grande institution financière installée à Londres à avoir décidé officiellement de faire de Paris sa base européenne après le Brexit, toujours selon Reuters.