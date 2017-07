Des producteurs à l’offensive pour assouplir la promotion du «pot» récréatif

Impatients de profiter de la légalisation de la marijuana au Canada à partir de l’été 2018, les producteurs de cannabis médical préparent une offensive pour convaincre Ottawa d’assouplir les règles entourant la promotion du « pot » récréatif.

Les plus importants producteurs canadiens de cannabis médical, en collaboration avec l’association Cannabis Canada et le Conseil canadien du cannabis médical, ont annoncé vendredi qu’ils uniront leurs efforts pour proposer des lignes directrices en matière de mise en marché et de promotion du cannabis.

Ces gros joueurs de l’industrie, parmi lesquels figurent notamment l’ontarienne Tweed et la québécoise Hydropothicaire, établiront des balises avec l’aide des normes canadiennes de la publicité, l’organisme d’autoréglementation de la publicité au Canada. Ils espèrent présenter leurs demandes au gouvernement fédéral et à Santé Canada au début de l’automne.

L’alcool plutôt que le tabac

La directrice générale de Cannabis Canada, Colette Rivet, affirme que les producteurs de cannabis médical veulent des règles de promotion et de mise en marché qui protègent les jeunes, mais qui leur permettent de lutter efficacement contre le marché noir.



« Nous ne voulons pas que la réglementation soit comme celle du tabac. On pense que les directives devraient être plus près de celles qui concernent l’alcool », dit-elle.

« Avec la légalisation, si les règles sont trop strictes, les gens vont être confus. Ils ne sauront pas qui est légal et qui ne l’est pas, ajoute-t-elle. Si on veut protéger le public, il faut que les gens sachent qui peut produire le cannabis qu’ils veulent. »

Clarté et souplesse

En matière de promotion, le projet de loi sur la légalisation du cannabis déposé le 13 avril dernier par le gouvernement Trudeau reprend effectivement l’essentiel des règles concernant l’industrie du tabac.

Il propose d’autoriser la publicité, mais seulement à titre d’information. Les producteurs pourraient ainsi présenter des informations factuelles, comme les ingrédients ou la teneur en THC.

Selon la loi proposée, les activités de promotion du cannabis ne devraient pas viser à attirer les jeunes, inclure des témoignages d’appréciation ou être présentées « d’une manière qui les associe à une façon de vivre ».

Les demandes des producteurs de cannabis médical ne sont pas arrêtées, mais Colette Rivet indique que l’industrie souhaite des règles plus claires, plus spécifiques et dans certains cas plus souples.

La directrice générale veut s’assurer que les communications de ses membres pourront notamment expliquer quels types de produits sont offerts, comment les utiliser, comment les consommer de manière responsable et comment ils peuvent réagir avec le corps.

Les producteurs s’entendent par exemple sur l’usage d’un lettrage coloré ou de logos spécifiques aux produits du cannabis.

Jusqu’à 8 milliards en jeu

La majorité des 17 membres de Cannabis Canada ont l’intention d’exploiter le marché canadien de la marijuana récréative, dont la valeur oscillerait entre 5 et 8 milliards de dollars selon une étude menée l’an dernier par la firme Deloitte. Mais ils ne sont pas les seuls.

La semaine dernière, les Producteurs en serre du Québec ont fait valoir qu’ils pourraient contribuer à satisfaire la demande en augmentation, grâce à leurs compétences liées à une production diversifiée, au contrôle de la qualité, à la traçabilité des produits ou encore au respect des lois et règlements.

L’association d’entreprises serricoles a l’intention de participer aux prochaines activités de réflexion du gouvernement du Québec concernant la légalisation du cannabis. Ce dernier doit déposer cet automne un projet de loi-cadre guidant notamment l’encadrement du cannabis au Québec, sa distribution et sa vente.