Le plus gros actionnaire de Tembec dit pouvoir saborder l’offre d’acquisition

Le plus important actionnaire de Tembec dit avoir récolté suffisamment d’appuis pour saborder la proposition de 807 millions $US déposée par Rayonier Advanced Materials afin d’acquérir la compagnie forestière.

Oaktree Capital Management a indiqué jeudi, après la clôture des marchés, que des actionnaires représentant près de 51 % des titres en circulation comptent s’opposer à l’offre lors du vote prévu le 27 juillet, à Montréal. À moins d’un revirement, cela fera échouer la transaction étant donné que les deux tiers des porteurs de titres doivent donner leur feu vert afin qu’elle puisse aller de l’avant.

Estimant que Rayonier Advanced Materials doit bonifier son offre, la firme d’investissement de Los Angeles, qui détient 19,9 % des actions de Tembec, s’affaire depuis presque une semaine à mobiliser les actionnaires mécontents. Restructuring Capital Associates, le deuxième plus important actionnaire de Tembec, et la firme de services aux actionnaires Glass Lewis se sont rangés derrière les arguments d’Oaktree. « Nous avons fait part de nos préoccupations […] et nous sommes encouragés [que plusieurs actionnaires] se rallient à notre conclusion que cette offre ne représente pas une juste valeur », fait valoir le directeur général et gestionnaire de portefeuille chez Oaktree, Patrick McCaney.

Par ailleurs, l’Autorité des marchés financiers dit étudier une plainte qui lui a été envoyée — ainsi qu’à la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario — par Oaktree. Oaktree se demande si Fairfax Financial Holdings est autorisée à se prononcer la semaine prochaine même si la société de portefeuille torontoise a vendu ses actions après le dépôt de l’offre de Rayonier Advanced Materials, le 25 mai dernier. Selon la firme américaine, cela fait en sorte que Fairfax peut voter même si elle a liquidé sa position dans la forestière. Le 25 mai, Tembec avait affirmé que Fairfax — son plus important actionnaire à ce moment — appuyait la proposition de Rayonier Advanced Materials.