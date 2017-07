La fusion entre BAT et Reynolds approuvée

C’est fait. Les actionnaires de British American Tobacco (BAT) et de Reynolds American ont donné leur feu vert à la fusion des deux géants du tabac, dans une transaction de près de 50 milliards $US.



Le cigarettier britannique, qui possède entre autres les marques Lucky Strike, Dunhill, Kent et Rothmans, va acquérir les 57,8 % du capital de Reynolds American qu’il ne possède pas encore pour 49,4 milliards. L’opération devrait permettre au groupe britannique de devenir un leader aux États-Unis et dans la cigarette électronique. L’opération comprend une partie en numéraire et une partie d’actions. Les propriétaires de Reynolds recevront 29,44 $US et 0,5260 action BAT.

Les autorités américaines de la concurrence ne s’étaient pas opposées à cette acquisition avant la date limite qui leur était donnée le 8 mars dernier. Également concernées, les autorités japonaises ont donné leur accord sans condition un mois après. Cette opération est la plus importante consolidation dans le secteur depuis le rachat par Reynolds de son compatriote Lorillard en 2016 à hauteur de 27 milliards. BAT va devenir ainsi la première entreprise cotée de tabac au monde en termes de chiffres d’affaires et de bénéfice d’exploitation

BAT consolide aussi sa troisième place mondiale derrière le mastodonte d’État China National Tobacco Corporation et Philip Morris International, qui vend les Marlboro en dehors des États-Unis ainsi que les L M et les Chesterfield, peut-on lire dans Le Figaro.

Le groupe britannique, qui se présente comme « principal groupe international du vapotage », entend également renforcer cette position par l’acquisition de l’américain. En plus de la cigarette électronique Vype vendue notamment au Royaume-Uni et en France, BAT s’octroie ainsi la vapoteuse Vuse, détenue par Reynolds et présentée comme une des principales marques sur le marché américain — le premier du monde dans le domaine.