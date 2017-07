L’Italie n° 1 européen des «Neet», jeunes sans emploi ni formation

Rome — Frappée par un taux de chômage qui atteint des sommets chez les 15-24 ans (37 %), l’Italie est aussi le pays d’Europe qui compte le plus de jeunes qui n’ont « ni emploi ni formation », selon un rapport de la commission européenne. Ils sont en effet 19,9 % en 2016, soit un sur cinq, appartenant à cette tranche d’âge, à faire partie des Neet, acronyme anglophone pour « Neither in Employment nor in Education and Training ».