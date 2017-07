Guilbault achète Idéal Solutions

Transport Guilbault a annoncé l’acquisition d’Idéal Solutions logistiques, une entreprise spécialisée dans l’entreposage, la logistique et le transport de marchandises au Québec et en Ontario. Avec cette intégration horizontale, l’entreprise se hisse ainsi au troisième rang des plus importants joueurs de son industrie. Les modalités financières de la transaction n’ont pas été précisées. « Transport Guilbault ajoute près d’un demi-million de pieds carrés à sa capacité d’entreposage avec désormais des installations à Québec et à Montréal. » Avec les 150 nouveaux employés, Transport Guilbault en comptera quelque 975.