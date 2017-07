Bank of America profite de la hausse des taux

New York — Le géant bancaire Bank of America a affiché mardi un bénéfice en hausse de 10 % pour son deuxième trimestre, les gains liés à la hausse des taux d’intérêt ayant plus que contrebalancé la baisse des revenus de négociation. La banque de Charlotte, en Caroline du Nord, a engrangé un bénéfice de 5,27 milliards $US, soit 49 ¢ US par action, en regard de celui de 4,78 milliards, ou 43 ¢ US, obtenu à la même période l’an dernier. En raison de sa plus grande division de services bancaires aux consommateurs, les profits de Bank of America, la deuxième plus grande banque américaine au chapitre des actifs, sont souvent plus directement liés aux taux d’intérêt que ses rivales JPMorgan Chase, Citigroup et Goldman Sachs. Les activités de négociation de Bank of America ont cependant connu un trimestre difficile. Cette division a réalisé un profit de 830 millions, en baisse de 25 % par rapport à l’an dernier.