Un deuxième trimestre stagnant pour Goldman Sachs

New York — Le bénéfice de Goldman Sachs au deuxième trimestre s’est maintenu par rapport à l’an dernier. La banque d’investissement new-yorkaise a rapporté mardi avoir engrangé un profit de 1,63 milliard $US, soit un bénéfice par action de 3,95 $US. Sa division de courtage a connu un trimestre éprouvant, avec des revenus de 3,05 milliards $US, un recul de 17 % qui transparaît à travers les résultats financiers de la banque. Goldman Sachs a expliqué ce déclin par « un environnement exigeant caractérisé par de bas niveaux de volatilité, une faible activité des clients et des conditions de tenue de marché généralement difficiles ». Son ratio de rendement des capitaux propres a dégringolé à 8,7 %.