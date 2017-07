WSP Global double sa taille en Amérique latine

La firme d’ingénierie québécoise WSP Global doublera sa taille en Amérique latine grâce à l’acquisition de la société chilienne Poch, qui compte 730 employés.

Le montant de la transaction annoncée mardi n’a pas été dévoilé, mais l’analyste Mona Nazir, de Valeurs mobilières Banque Laurentienne, estime que l’entreprise établie à Montréal a payé environ 50 millions. Fondée à Santiago en 1989, Poch compte 540 employés au Chili en plus de compter des bureaux en Colombie, au Pérou ainsi qu’au Mexique. Elle génère des revenus annuels d’environ 55 millions.

« Cette acquisition […] constitue un important point d’ancrage vers la réalisation de notre ambition de devenir une firme de services-conseils de premier plan en Amérique latine », a estimé le président et chef de la direction de WSP, Alexandre L’Heureux. En date du 31 mars, la société québécoise comptait 750 salariés dans cette région du globe.

Selon Mme Nazir, cette acquisition pourrait permettre à WSP de profiter des investissements pouvant atteindre 28 milliards $US dans les autoroutes, aéroports et autres infrastructures dans le cadre du plan « Chili 2020 » mis en oeuvre il y a trois ans. Au Mexique, bien que le portrait économique soit moins encourageant, le gouvernement espère attirer des investissements de 600 milliards au cours de la prochaine décennie dans les secteurs de l’énergie, des télécommunications et des transports, notamment.

WSP compte actuellement 36 000 employés dans le monde. La firme de génie espère en avoir 45 000, en plus de générer des revenus annuels de 6 milliards d’ici la fin de l’année prochaine.