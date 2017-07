Sears Canada obtient l’autorisation de lancer ses ventes de liquidation

Toronto — Sears Canada a obtenu la permission d’entamer les ventes de liquidation dans les 59 magasins qu’elle prévoit de fermer.

La juge Barbara Conway, de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, a approuvé mardi la requête du grand détaillant. Plus tôt dans la journée, l’avocat de Sears, Jeremy Dacks, avait indiqué que le détaillant voulait entamer la vente de ses marchandises, meubles et équipement aussi rapidement que possible pour « maximiser » ses bénéfices pour les détenteurs d’actions.

La liquidation n’aura lieu que dans les 59 magasins qui doivent fermer leurs portes. Elle débutera vendredi et se poursuivra jusqu’au 12 octobre. Dans la majorité des cas, elle sera supervisée par un liquidateur tiers. Les employés actuels des magasins condamnés se feront demander de rester en poste jusqu’à ce que les ventes soient menées à bien et que les établissements soient fermés.

Le grand détaillant jouit de la protection de la cour contre ses créanciers depuis le 22 juin, après qu’il eut annoncé son intention de fermer 59 magasins à travers le pays et de supprimer environ 2900 emplois, sans indemnité.

La semaine dernière, le juge Glenn Hainey avait donné le feu vert à la société pour qu’elle amorce immédiatement le processus de vente et de sollicitation, et se mette à la recherche d’acheteurs potentiels. Le magistrat a également autorisé le versement de 9,2 millions en primes de rétention à certains de ses hauts dirigeants et à d’autres employés occupant des postes clés. Ces paiements faisaient partie d’un compromis conclu avec des employés retraités qui verra Sears Canada continuer à effectuer certains paiements liés aux avantages sociaux et au régime de retraite jusqu’au 30 septembre.