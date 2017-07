Les deux actionnaires principaux de Tembec s’opposent à son acquisition

L’acquisition de Tembec par une société floridienne semble en péril puisque c’est au tour du deuxième actionnaire en importance de la forestière québécoise de s’opposer à l’offre de Rayonier Advanced Materials.

Après Oaktree Capital Management la semaine dernière, Restructuring Capital Associates (RCA), qui détient 17,1 % des actions de Tembec, a emboîté le pas mardi en faisant part de son intention de voter contre la transaction le 27 juillet. Ensemble, les deux plus grands actionnaires de Tembec contrôlent 37 % des titres en circulation de la compagnie établie à Montréal.

Pour que la transaction puisse aller de l’avant, l’offre de 807 millions $US déposée en mai par Rayonier Advanced Materials doit obtenir l’appui des deux tiers des actionnaires de Tembec.

Consentir et bonifier

Établie à Samford, dans l’État du Connecticut, RCA dit appuyer les efforts de redressement déployés par la direction de Tembec ainsi que le regroupement des activités avec Rayonier Advanced Materials. Plutôt que de rejeter les demandes d’Oaktree comme elle l’a fait lundi, Rayonier Advanced Materials devrait consentir aux demandes du principal actionnaire de Tembec et bonifier son offre, selon RCA. « Les avantages d’un regroupement peuvent accroître la rentabilité de façon marquée, et Oaktree a présenté des arguments qui démontrent que Rayonier peut et doit bonifier son offre », écrit le fondateur de RCA, James Bennett.

Selon Oaktree, cette acquisition est importante pour Rayonier Advanced Materials étant donné qu’elle pourrait faire face à un avenir difficile advenant qu’elle ne puisse intégrer les activités de Tembec. La firme d’investissement estime que l’entreprise floridienne se trouve dans un secteur en déclin.

Une porte-parole de Rayonier Advanced Materials et Tembec a indiqué que les deux entreprises n’allaient pas commenter la situation avant le vote prévu la semaine prochaine.

Pour l’instant, l’entreprise établie à Jacksonville propose 4,05 $ — ou 0,2302 action de Rayonier Advanced Materials — pour chaque action de Tembec. Cette offre initiale représentait une prime de 37 %.