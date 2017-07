Début de la production commerciale du Global 7000

Photo: Nathan Denette La Presse canadienne

Bombardier a entamé la production de son avion d’affaires Global 7000 — l’un des appareils au coeur de son plan de redressement — pour des clients, alors que l’entreprise attend toujours qu’il soit certifié. Le constructeur d’avions et de trains a indiqué lundi que quatre avions étaient à l’étape de l’assemblage final à son usine de Toronto, en Ontario. Actuellement, trois Global 7000 poursuivent les essais en vol et deux autres appareils devraient également être mis à contribution. Ce jet d’affaires a effectué son vol inaugural en novembre dernier et doit entrer en service en 2018, soit environ deux ans plus tard que l’échéancier initial.