Valeant vend Obagi

Laval — Valeant Pharmaceuticals a annoncé lundi la conclusion d’une entente pour vendre à un groupe de Hong Kong sa division de soins de la peau Obagi pour 190 millions $US en espèces. La société pharmaceutique lavalloise estime qu’en 2017, Obagi Medical Products générera 85 millions $US en recettes. L’acheteur est un fonds géré par une société en commandite comprenant China Regenerative Medicine International et Haitong International.