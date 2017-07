La hausse du nombre d’abonnés à Netflix est insuffisant pour couvrir le coût de ses productions

San Franscisco — Netflix continue d’attirer de nouveaux abonnés et de se distinguer dans les nominations pour les récompenses de l’industrie. Mais le service de vidéo en ligne a un problème à long terme : sa programmation de grandes productions originales lui coûte beaucoup plus d’argent qu’il n’en récolte auprès de ses clients.

Cela n’a pas été un problème jusqu’à maintenant. Les investisseurs ont accepté que les profits soient maigres en échange d’une robuste croissance de sa base d’abonnés. D’ailleurs, l’action a pris jusqu’à 10,8 % à 179,10 $US dans les transactions électroniques après Bourse, dans un volume étoffé.

Netflix a annoncé lundi avoir accueilli 5,2 millions d’abonnés à son service au cours du trimestre d’avril à juin. Il s’agit de la plus grosse augmentation à ce chapitre pour cette période de l’année, qui a toujours été la plus lente de l’année pour l’entreprise. La société compte maintenant 104 millions d’abonnés à travers le monde. Mais son succès lui a coûté cher. Netflix est engagée dans des contrats qui prévoient qu’elle allongera plus de 13 milliards $US pour sa programmation au cours des 13 prochaines années.

« Netflix dépense six milliards de dollars par an pour créer de nouveaux contenus, notamment pour ses clients à l’étranger, dans un contexte de ralentissement aux États-Unis », écrit l’agence Reuters. Le service de vidéo en ligne américain offre des créations originales, comme 13 Reasons Why et la dernière saison de House of Cards. Le géant de la diffusion en continu produit également Orange is the New Black et The Crown.

Le groupe basé à Los Gatos, en Californie, a vu son chiffre d’affaires augmenter de 32,3 % à 2,79 milliards au deuxième trimestre, avec un bénéfice net de 65,6 millions, soit 15 ¢ US par action, contre 40,8 millions, soit 9 ¢ US par action, un an auparavant. Le deuxième trimestre a été dopé par le report de la cinquième saison de House of Cards, ajoute Reuters.



Avec Le Devoir