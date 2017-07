ALENA: les États-Unis dévoilent leurs objectifs de renégociation

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et le président des États-Unis, Donald Trump, en février dernier

Le gouvernement du président américain Donald Trump a officiellement publié lundi après-midi la liste de ses objectifs en vue de la renégociation de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), qui doit débuter à partir de la mi-août. Les Américains veulent notamment s’attaquer au système canadien de gestion de l’offre et encadrer le commerce électronique.

Le représentant au Commerce, Robert Lighthizer, a dévoilé les intentions du gouvernement américain en indiquant que la renégociation de l’ALENA visera à « réduire le déficit commercial des États-Unis » et à améliorer l’accès aux marchés canadien et mexicain pour les entreprises américaines oeuvrant dans les secteurs manufacturier, de l’agriculture et des services.

« Trop d’Américains ont été affectés par des fermetures d’usines, des emplois délocalisés et des promesses politiques rompues », a affirmé M. Lighthizer, disant vouloir négocier un accord offrant de nouvelles possibilités d’exportations aux Américains.

Le document d’une quinzaine de pages indique notamment que les représentants américains chercheront à éliminer les barrières non-tarifaires touchant les produits agricoles américains, incluant les quotas. Cet objectif cible de toute évidence le système canadien de gestion de l’offre, qui encadre la production de lait, d’oeufs et de poulet au pays et que le gouvernement Trudeau s’est engagé à protéger.

Tel que prévu, le commerce électronique, les règles d’origine, le mécanisme de règlement des différends et la question de la propriété intellectuelle figurent parmi les priorités du gouvernement américain.



Le Canada « prêt à collaborer »

La publication de cette liste de priorités met la table pour des négociations qui devraient débuter le 16 août. La ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, n’a pas tardé à réagir aux visées américaines, sans toutefois dévoiler son jeu.

« Le rapport publié aujourd’hui par les États-Unis fait partie de leur processus interne et est exigé aux termes des règles de la Trade Promotion Authority des États-Unis, a-t-elle déclaré par voie de communiqué. Lorsque les négociations débuteront, nous serons prêts à collaborer avec nos partenaires afin de moderniser l’ALENA, tout en défendant nos valeurs et les intérêts nationaux du Canada. »

À la fin du mois de mars, la Maison-Blanche a transmis au Congrès américain une liste préliminaire de ses priorités en vue de la renégociation de l’ALENA. Puis, le 18 mai dernier, les États-Unis ont officiellement lancé le processus de consultation de 90 jours qui doit précéder l’ouverture des négociations entre le Canada, les États-Unis et le Mexique.