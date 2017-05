La deuxième offre de McKesson pour acquérir le Groupe Uniprix est acceptée à 95%

La deuxième tentative a été la bonne pour McKesson Canada, qui, huit ans après avoir vu sa première offre rejetée, met finalement la main sur le Groupe Uniprix.

Au terme d’une assemblée tenue mardi à Drummondville, les pharmaciens-actionnaires de l’entreprise québécoise ont accepté l’offre de la filiale canadienne du géant pharmaceutique californien dans une proportion de 95 %.

Déjà propriétaire de 275 pharmacies Proxim au Québec, McKesson Canada — dont le siège social se trouve dans l’arrondissement montréalais de Saint-Laurent — ajoutera les 330 pharmacies des différentes enseignes d’Uniprix et exploitera le plus important réseau de pharmacies au Québec, devant le Groupe Jean Coutu qui exploite 382 pharmacies.

À la fin de 2016, McKesson avait élargi de façon significative son empreinte au pays en faisant l’acquisition de la chaîne de 470 pharmacies Rexall pour 2,9 milliards.

« Ce partenariat permettra d’assurer un avenir prometteur aux pharmaciens indépendants d’Uniprix et d’offrir des soins de qualité aux patients à l’échelle du Québec », a souligné par voie de communiqué le président et chef de la direction d’Uniprix, Philippe Duval, par voie de communiqué.

Le 12 avril, au moment de l’annonce de la transaction dont le montant n’a pas été dévoilé, M. Duval avait assuré, dans un entretien avec La Presse canadienne, que l’entreprise, qui a vu le jour il y a 40 ans et qui génère des ventes annuelles de 1,6 milliard, ne se trouvait pas dans une situation financière précaire. Celui-ci avait affirmé que certains changements réglementaires mis en avant par le gouvernement Couillard avait accéléré la réflexion de l’entreprise quant à son avenir.

« McKesson Canada est très satisfaite du vote, car il s’agit d’une étape importante dans nos efforts visant à mieux positionner Uniprix à long terme », a indiqué un porte-parole de l’entreprise, Darius Kuras, par courriel.

Au moment de l’annonce de l’offre d’acquisition, McKesson avait dit vouloir préserver l’indépendance de la chaîne québécoise, ajoutant qu’il n’était pas question de toucher à son siège social situé dans l’arrondissement montréalais de Saint-Léonard ou de procéder à des réductions d’effectif.

Le Bureau de la concurrence du Canada ainsi que la Cour supérieure du Québec doivent donner leur feu vert respectif à la transaction.

En mars 2009, McKesson — déjà distributeur des médicaments pour Uniprix — avait retiré son offre après que les pharmaciens indépendants de la chaîne québécoise se furent prononcés contre l’entente d’acquisition.